AK Partili isimden seçim tarihi açıklaması: En geç 7-14 Mayıs'ta yapılır

2023 Haziran seçimlerinin erkene alınması konuşulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevsim şartlarını dikkate alarak seçim tarihinin biraz öne çekilebileceğini söylemişti. AK Parti Isparta milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'ten de dikkat çeken bir açıklama geldi. Bilgiç, seçimlerin Kurban Bayramı, Hac dönemi, sınav takvimi dikkate alındığında 18 Haziran yerine en geç Mayıs ayının 7'si ya da 14'ü gibi yapılabileceğini söyledi.

Türkiye Haziran 2023 genel seçimlerine yaklaşırken siyasette, seçimlerin öne alınması konuşuluyor. 5 Ocak'ta AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşma yapan Erdoğan da, "Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini sizler de biliyorsunuz" açıklaması yapmıştı.

SEÇİM İÇİN MAYIS AYINI İŞARET ETTİ

AK Partili Bilgiç'te seçimlerin öne alınmasına ilişkin ekonomim gazetesine, seçimlerin Kurban Bayramı, Hac dönemi, sınav takvimi dikkate alındığında 18 Haziran yerine en geç Mayıs ayının 7'si ya da 14'ü gibi yapılabileceğini açıkladı. Bilgiç ayrıca, sahada Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı açısından bir sıkıntı görmediğini söyledi.

"CUMHUR İTTİFAKI AÇISINDAN SIKINTI GÖRMÜYORUM"

Öte yandan Bilgiç muhalefetin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Altılı Masanın adayının kim olduğu önemli değil neticede sizin ortaya koyduğunuz iş, gösterdiğiniz performans belirleyici olacaktır. Hiç kimsenin karşı tarafın adayına göre bir tercih belirleyeceğini düşünmüyorum. Neticede ortam ve sahaya baktığımda ben Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı açısından bir sıkıntı görmüyorum, saha bize bunu söylüyor" dedi.