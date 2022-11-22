AK Partili ismin zor anları! "Rakamlarda hata varsa namussuzum" dedi, saniyeler sonrası olay oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ilginç anlar yaşandı. Belediye faaliyetlerini eleştirmek için tablolarla birlikte kürsüye çıkan AK Partili Meclis Üyesi Metin Akdemir, "Rakamlarda hata varsa namussuzum" dedi. Kısa süre sonra rakamları yanlış topladığı ortaya çıkan Akdemir de kendisine güldü.

AK Partili Metin Akdemir, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne damga vurdu. Belediye faaliyetlerini eleştirmek için tablolarla birlikte kürsüye çıkan AK Partili Meclis Üyesi Metin Akdemir kendisine çok güvenince gülümseten anlar yaşandı.

"RAKAMLARDA HATA VARSA NAMUSSUZUM" DEDİ

"Rakamlarda hata varsa namussuzum" diyen AK Parti'li Akdemir'in yanlış hesap yaptığı çok geçmeden ortaya çıktı. Rakamları yanlış topladığı anlaşılan Akdemir gülmekten kendini alıkoyamadı. Meclisteki üyeler de Akdemir'e uzun süre güldü. O anlar sosyal medyada defalarca tıklandı.