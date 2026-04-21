Haberler

AK Parti'li İnan'dan Özgür Özel'e sert cevap

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitinginde yaptığı açıklamalara karşılık vererek, CHP'nin içindeki yolsuzlukları ve yozlaşmayı eleştirdi. İnan, CHP'nin özeleştiri vermesi ve yaşanan tablo ile yüzleşmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ataşehir mitinginde yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabı üzerinden sert sözlerle karşılık verdi.

İnan, paylaşımında CHP yönetimini hedef alarak, "Savunulamayacak boyuta ulaşan rüşvet, irtikap ve yolsuzluk ağları; kamunun helal kaynaklarıyla finanse edilen karanlık özel hayatlar... CHP zihniyetinin içine düştüğü bu yozlaşma, artık mızrağın çuvala sığmadığı ve milletimizin vicdanını kanatan acı bir gerçektir" ifadelerini kullandı.

CHP'nin yaşanan tabloyla yüzleşmesi ve özeleştiri vermesi gerektiğini savunan İnan, "Bu çürümüşlükle yüzleşip nedamet getirmek, milli ahlak zemininde bir özeleştiri vermek yerine; hukukun işleyişini siyasi şantaj ve rövanş tehditleriyle gölgelemeye çalışmak, ancak milli değerlerden ve devlet adabından tamamen kopuk bir siyasi aklın ürünü olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

İnan, açıklamasında CHP Genel Başkanı Özel'i de doğrudan hedef alarak, "İçerideki belediye başkanlarının Özgür Özel'i, Özgür Özel'in ise devletin kurumlarını ve bizleri tehdit etmeye kalkıştığı bu aciz tablo, CHP'nin sürüklendiği siyasi çukurun en net özetidir" dedi.

Paylaşımında üç madde halinde değerlendirmelerde bulunan İnan, "Kendisinin belediye başkanlarına diyet borcu var. Bizim kimseye diyet borcumuz yok. Biz siyasi rövanş tehditlerine 1960 darbesinden bu yana şerbetliyiz. Vız gelir. Gündem saptırmaya yönelik ara seçim senaryoları, siyasi rövanş hezeyanları veya Silivri önünde kurduğunuz tiyatro çadırları..." ifadelerini kullandı.

İnan, açıklaması şöyle tamamladı:

"Şovlarınız ve şantajlarınız; mızrağın çuvalı yırtmasını ve bu yozlaşmış zihniyetinizin kendi kazdığı kuyuya düşmesini durduramayacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

