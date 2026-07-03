AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu'nun TBMM mesaisi

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kuruluna katıldı.

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 8 maddesi kabul edildi. Kurula katılan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Milletvekili Hatipoğlu'nun paylaşımında, "TBMM Genel Kurulu'nda Uzman Erbaş Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifini kabul ederek yasalaştırdık. Düzenlemenin, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve kahraman personelimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı