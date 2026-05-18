Haberler

AK Partili Gider: "Asıl sorumluluğumuz; gençlerimizin önünü açmak"

AK Partili Gider: 'Asıl sorumluluğumuz; gençlerimizin önünü açmak'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, gençlerin ülkenin geleceğini inşa edeceğini vurguladı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, "19 Mayıs'ın gençlerimize armağan edilmesi tesadüf değildir. Çünkü bir ülkenin geleceği, nüfus cüzdanındaki yaşla değil; taşıdığı inançla, kurduğu hayallerle ve üstlendiği sorumlulukla şekillenir. Türkiye'nin yarınlarını, geçmişiyle gurur duyan ama bununla yetinmeyip dünyaya yeni sözler söyleme cesareti gösteren gençler kuracaktır" dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesaj yayınladı. Milletvekili Gider mesajında, "19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan o ilk meşale, yalnızca bir kurtuluş hamlesi değil; tarihin akışını değiştiren, millet iradesinin önünde hiçbir gücün duramayacağını gösteren büyük bir başlangıçtır. 107 yıl önce başlayan bu yürüyüş, işgal altındaki bir coğrafyadan bağımsız ve güçlü bir devlet çıkarmıştır. Bugün üzerinde huzurla ve başımız dik yaşadığımız bu vatan; umutsuzluğa teslim olmayanların, 'imkansız' denileni inançlarıyla mümkün kılanların bizlere bıraktığı en kıymetli mirastır" dedi.

"Bizlere düşen görev, bu büyük mirası korumakla sınırlı değildir. Asıl sorumluluğumuz; gençlerimizin önünü açmak, onların potansiyelini desteklemek ve güçlü, tam bağımsız, müreffeh bir Türkiye'yi daha da ileri taşımaktır" diyen Gider, mesajını şöyle tamamladı:

"Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; Çanakkale'mizin ve ülkemizin geleceği olan tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum." - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! İşte ilk sözleri
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı

Tutuklanması sonrası AK Partili isimden manidar paylaşım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni gelinin yatak odası dekorasyonu kullanıcıları ikiye böldü

Yeni gelinin yatak odası paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz

Milyonlarca çalışan ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı

Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı