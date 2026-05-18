AK Partili Gider: 'Asıl sorumluluğumuz; gençlerimizin önünü açmak'

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, "19 Mayıs'ın gençlerimize armağan edilmesi tesadüf değildir. Çünkü bir ülkenin geleceği, nüfus cüzdanındaki yaşla değil; taşıdığı inançla, kurduğu hayallerle ve üstlendiği sorumlulukla şekillenir. Türkiye'nin yarınlarını, geçmişiyle gurur duyan ama bununla yetinmeyip dünyaya yeni sözler söyleme cesareti gösteren gençler kuracaktır" dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesaj yayınladı. Milletvekili Gider mesajında, "19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan o ilk meşale, yalnızca bir kurtuluş hamlesi değil; tarihin akışını değiştiren, millet iradesinin önünde hiçbir gücün duramayacağını gösteren büyük bir başlangıçtır. 107 yıl önce başlayan bu yürüyüş, işgal altındaki bir coğrafyadan bağımsız ve güçlü bir devlet çıkarmıştır. Bugün üzerinde huzurla ve başımız dik yaşadığımız bu vatan; umutsuzluğa teslim olmayanların, 'imkansız' denileni inançlarıyla mümkün kılanların bizlere bıraktığı en kıymetli mirastır" dedi.

"Bizlere düşen görev, bu büyük mirası korumakla sınırlı değildir. Asıl sorumluluğumuz; gençlerimizin önünü açmak, onların potansiyelini desteklemek ve güçlü, tam bağımsız, müreffeh bir Türkiye'yi daha da ileri taşımaktır" diyen Gider, mesajını şöyle tamamladı:

"Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; Çanakkale'mizin ve ülkemizin geleceği olan tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum." - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı