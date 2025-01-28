AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

Eski DEVA Partisi Milletvekili Selma Aliye Kavaf, bugünkü CHP grup toplantısında yeni partisine katıldı. Törende, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından rozeti takılan Kavaf, "Yeni bir mücadele dönemi" vurgusu yaptı.

NEDEN CHP'YE KATILDIĞINI TEK CÜMLEYLE ANLATTI

Selma Aliye Kavaf CHP çatısı altında olmasının nedenini "CHP çatısı altında olmamın nedeni; insan hakları, hukuk ve demokrasiye olan inancımdır" sözleriyle açıkladı.

AK PARTİ'DEKİ HIZLI YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

1962 Denizli doğumlu olan Kavaf, Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu. 2002'de Ak Parti'den Denizli Milletvekili adayı oldu, 2003'te AK Parti Kadın Kolları Kurucu Başkanlığı yaptı. 2007'de milletvekili seçilerek Meclis'e girdi ve 2009'da Kadın ve Aileden Sorumlu Bakan olarak görev aldı.

DEVA PARTİSİ'NDEN CHP'YE UZANAN YOL

Kavaf, 2020'de DEVA Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Ancak 8 Ocak 2024'te DEVA'dan istifa ederek, "Siyasi hedeflerimde yeni bir sayfa" açtığını duyurdu. Bugün CHP saflarına katılmasıyla, yeni partisinde göreve başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Selma Hanım'ın deneyimi, partimiz için değerli" açıklaması yaptı.