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AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

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2009 yılında AK Parti'nin hükümet kabinesinde Devlet Bakanı olarak görev alan ve 2020 yılında AK Parti'den DEVA Partisi'ne geçen Selma Aliye Kavaf, CHP'ye katıldı. Özel tarafından rozeti takılan Kavaf, CHP çatısı altında olmasının nedenini "CHP çatısı altında olmamın nedeni; insan hakları, hukuk ve demokrasiye olan inancımdır" sözleriyle açıkladı.

Eski DEVA Partisi Milletvekili Selma Aliye Kavaf, bugünkü CHP grup toplantısında yeni partisine katıldı. Törende, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından rozeti takılan Kavaf, "Yeni bir mücadele dönemi" vurgusu yaptı.

NEDEN CHP'YE KATILDIĞINI TEK CÜMLEYLE ANLATTI

Selma Aliye Kavaf CHP çatısı altında olmasının nedenini "CHP çatısı altında olmamın nedeni; insan hakları, hukuk ve demokrasiye olan inancımdır" sözleriyle açıkladı.

AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK PARTİ'DEKİ HIZLI YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

1962 Denizli doğumlu olan Kavaf, Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu. 2002'de Ak Parti'den Denizli Milletvekili adayı oldu, 2003'te AK Parti Kadın Kolları Kurucu Başkanlığı yaptı. 2007'de milletvekili seçilerek Meclis'e girdi ve 2009'da Kadın ve Aileden Sorumlu Bakan olarak görev aldı.

DEVA PARTİSİ'NDEN CHP'YE UZANAN YOL

Kavaf, 2020'de DEVA Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Ancak 8 Ocak 2024'te DEVA'dan istifa ederek, "Siyasi hedeflerimde yeni bir sayfa" açtığını duyurdu. Bugün CHP saflarına katılmasıyla, yeni partisinde göreve başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Selma Hanım'ın deneyimi, partimiz için değerli" açıklaması yaptı.

AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSelman:

tabi CHP yeni arpalık vadediyor. Al takke ver külah.

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

sırf şapka takmadığı için 52 kişiyi idam eden partide insan hakları adına bulunman utanç verici. terakkiperver cumhuriyet fırkasına yapılan baskını ''polis baskını' diye haberleştirdiği için gazete kapatan bir partide bulunman basın özgürlüğü adına utanç verici. sırf başıörtülü olduğu için kadınları üniversiteden atan birileri ile olman, inanç özgürlüğü adına utanç verici BAYAN VEKİL.

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Haber YorumlarıGÖKHAN UZUNALİ :

Zerre samimiyet hissetmedim. Bakalım bir kaç sene sonra kim takacak yeni rozetini.

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Haber YorumlarıAslan Yıldız:

Dönek

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Haber YorumlarıKanun benim:

Aslına dönmüş zavallı

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Şaşkın ördek suya kıçından dalarmış .. ))

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