AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "SDG" açıklamalarını sert şekilde eleştirdi. Ensarioğlu "Hakan Fidan'ın Suriye politikasına dair açıklamaları dönemin ruhunu tam olarak yansıtmıyor. Nihai irade Cumhurbaşkanı'ndır, Cumhurbaşkanı'nın iradesine aykırı tavır gösteren kişi ya görevi bırakır ya da görevden alınır" dedi.

  • AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye politikası ve terör örgütü SDG'ye yönelik sözlerini eleştirdi.
  • Ensarioğlu, Cumhurbaşkanı'nın iradesine aykırı tavır gösteren kişinin görevi bırakması veya görevden alınması gerektiğini belirtti.
  • Ensarioğlu, DEM Parti'nin 4 Ocak'ta planladığı mitingin zamanlamasını doğru bulmadığını ifade etti.

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'nin Suriye politikası ve terör örgütü SDG'ye yönelik sözlerini sert şekilde eleştirdi.

"YA GÖREVİ BIRAKIR YA DA GÖREVDEN ALINIR"

Rudaw TV'de katıldığı programda sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ensarioğu, "Bizim başkanlık sistemimizde politika belirleyici olan irade, Cumhurbaşkanı'nın iradesidir. Cumhurbaşkanı'nın iradesine aykırı tavır gösteren kişi ya görevi bırakır ya da görevden alınır" dedi.

"Türkiye'nin böylesine önemli meselelerinde, sıfatı ne olursa olsun, Cumhurbaşkanı'nın iradesinin üstünde bir irade olamaz ve kimse buna karşı bir irade ortaya koyamaz" diyen Ensarioğlu, "Hakan Fidan'ın açıklamalarında Suriye politikasına dair bazı sertliklerin bulunduğu veya dönemin ruhunu tam yansıtmayan ifadelerin kullanıldığı söylenebilir; bunu kendi şahsi görüşüm olarak ifade ediyorum. Ancak neticede nihai politikayı Cumhurbaşkanı belirler ve son sözü o söyler" ifadelerini kullandı.

"MİTİNGİ ZAMANIN RUHUNA UYGUN BULMUYORUM"

DEM Parti'nin 4 Ocak'ta yapmayı planladığı mitinge ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ensarioğlu, bu girişimi zamanlama açısından doğru bulmadığını ifade etti. "Elbette her siyasi parti kendi siyasi faaliyeti konusunda özgürdür ve kararlarını kendisi verir; ancak ben bu mitingi zamanın ve dönemin ruhuna uygun bulmuyorum" diyen Ensarioğlu, şunları söyledi: "Öcalan bile çözüm sürecinde kendi geleceğinin konuşulmasını şu aşamada doğru bulmazken ve biz bu kadar önemli bir merhale kat etmişken, ortamı bozacak adımlardan kaçınılmalıdır. Hassasiyet yaratacak, karşı milliyetçiliği körükleyecek ve bu süreci sabote etmek isteyenlerin eline malzeme verecek gereksiz eylemlerin yapılmaması gerektiği kanaatindeyim. Şahsen bu mitingin zamanlamasını doğru bulmuyorum."

HAKAN FİDAN NE SÖYLEMİŞTİ?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World'de yayınlanan programda yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti: "Tekrar askeri yollara başvurmak zorunda kalmak istemiyoruz ancak 'SDG', ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır. 10 Mart Anlaşması'na bağlılıklarını yerine getirmeleri gereken bir noktaya gelmeliler. Herkes, bu anlaşmayı gecikmeden ve çarpıtmadan yerine getirmelerini bekliyor çünkü bu anlaşmadan sapma görmek istemiyoruz. Günün sonunda, biliyorsunuz, Şam'daki Suriyeli ortaklarımız da bunun ulusal birlikleri için çok önemli bir adım olduğunu görüyorlar. Bir anlamda iyimserim. Umarım doğru taktik, teknik ve işbirliği biçimlerini kullanırsak, hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
Yorumlar (33)

Haber YorumlarıSedat Macit:

başladınız yine kahpeliğe seninde sonun yakın .Hakan fidan candır.

Yorum Beğen221
Yorum Beğenme73
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOsmanlı:

derhal partiden ihraç edilsin PKK sevicilerin bırakın partiyi mecliste bile olmaması lazım

Yorum Beğen179
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan:

Sayın bakan yanlış bir şey söylememiş bence

Yorum Beğen154
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

ALEVİ (ERMENİ) CAN

yanıt1
yanıt33
Haber YorumlarıMakarnaya Zam:

gunaydın Türkiye: İYİ Kİ ALEVİ, MÜSLÜMAN DEĞİL.

yanıt3
yanıt8
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Büyük lokma ye , büyük konuşma. Kim kimin ne olduğunu bilir

Yorum Beğen138
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Sözer:

fetocu yobaz

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla

title