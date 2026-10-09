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AK Partili Canbey, BİK Balıkesir Şube Müdürlüğü'nün yeniden açılacağını duyurdu

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AK Partili Mustafa Canbey, 2024'te tasarruf tedbirleri nedeniyle kapatılan ve Bursa'ya bağlanan Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürlüğünün yeniden açılacağını duyurdu. Canbey, Şube Müdürü Gökhan Eren'i tebrik ederek başarılar diledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 2024 yılında tasarruf tedbirleri nedeniyle kapatılan ve Bursa'ya bağlanan Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürlüğünün yeniden hizmete açılacağı müjdesini verdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürlüğünün yeniden hizmete açılması dolayısıyla açıklamada bulundu. Şube müdürlüğünün yeniden faaliyete geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Canbey, Balıkesir Şube Müdürü olarak atanan Gökhan Eren'i tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Canbey açıklamasında, "Balıkesir'imizde Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğünün yeniden hizmete açılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Şube müdürü olarak atanan Sayın Gökhan Eren'i tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Şube Müdürlüğümüzün Balıkesir'imize ve basın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Canbey, yeni Şube Müdürü Gökhan Eren'e yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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