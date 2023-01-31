AK Partili Çakır: 'Altılı masanın açıkladığı metinde milletin menfaatine hiçbir şey yok'

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, altılı masanın açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde milletin menfaatine hiçbir şey olmadığını söyledi.

Çakır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Yüzyılı için emin ve kararlı adımlarla ilerlediklerini, ülkenin önündeki engelleri birer birer kaldırmaya devam ettiklerini belirtti.

"Bizler hizmet ve eser siyaseti yaparken 6,5'luk masa 'istemezük' siyasetine devam ediyor." diyen Çakır, şunları kaydetti:

"Dün açıkladıkları Ortak Politikalar Mutabakat Metni ile amaçlarını bir kez daha ortaya koydular. Açıkladıkları metinde hizmet yok, yatırım yok, milletin menfaatine hiçbir şey yok. Peki ne var? PKK var, FETÖ var, Türkiye düşmanları, herkesin hedefinde olan Hakan Fidan'a parmak sallamak var, yapılan yatırımları yıkmak var, karalamak, kötülemek ve vizyonsuzluk var. Adaylık savaşlarının ve beceriksizliklerinin üstünü örmeye çalışırken, yapmak için değil yıkmak için geleceklerini bir kez daha ortaya koyan bu beceriksizler topluluğu maalesef milletin zamanını almaya devam ediyor."

Çakır, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü etkinliklerinin 10-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirterek, etkinliklere herkesi davet etti.