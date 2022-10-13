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AK Partili belediye başkanının mazbatası iptal edildi, belediyeye de kayyum atandı

Politika Haberleri

Afyonkarahisar'a bağlı Gebeceler Belediye Başkanı Hüseyin Toğulluk'un ruhsatsız silah taşıma suçundan ceza alması sonrasında mazbatası iptal edildi. Belediyeye ise Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır kayyum olarak atandı.

AK Partili Gebeceler Belediyesi'nde son yaşanan gelişmeler hayli dikkat çekti. Gebeceler Belediye Başkanı Hüseyin Toğulluk'un ruhsatsız silah taşıma suçundan ceza alması sonrası mazbatası iptal edildi.

VALİ YARDIMCISI ATANDI

Ak Parti'li meclis üyelerinin yeterli çoğunluğu sağlayamadıkları için katılmadıkları meclis toplantılarından da sonuç alınamadı. Bunun üzerine Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır belediyeye kayyum olarak atandı.

AK Partili belediye başkanının mazbatası iptal edildi, belediyeye de kayyum atandı

BELEDİYENİN SAYFASINDAN AÇIKLAMA

Gebeceler Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın tensipleriyle Belediye Başkan Vekili olarak belediyemize atanan sayın Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır bu gün itibariyle görevine başlamıştır. Kasabamıza Hayırlı uğurlu olsun inşallah" denildi.

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Yorumlar (1)

Sanane Adımdan :

aynı hassasiyeti chp li belediyelerden de bekliyoruz

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