AK Partili Bekir Kuvvet Erim'i kızdıran iddia! Soruyu yönelten gazeteciye demediğini bırakmadı

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'in, kendisine Nazilli'deki bazı projelere karşı çıktığı iddialarını soran gazeteciye verdiği tepki özellikle sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Yöneltilen soruya sinirlenen Erim gazeteciye "Bir şey sorma bana ya. Ben hiçbir projeye karşı çıkmadım. Terbiyesiz" sözleriyle çıkıştı.

Ak Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile bir gazeteci arasında yaşanan diyaloğa ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.

"BEN HİÇBİR PROJEYE KARŞI ÇIKMADIM"

Gazetecinin " Nazilli'de bazı projelere karşı çıktığınız iddia ediliyor" sözlerine "Bana bir şey sorma. Ben hiçbir projeye karşı çıkmadım. Bilip bilmeden konuşma" ifadeleriyle karşılık veren AK Partili Erim, konuyla ilgili paylaşımı bulunduğuna yönelik sözlerle iyice çılgına döndü.

"YARASI OLAN GOCUNUR"

Erim, gazeteciye dönüp "Ne paylaşımım oldu? Ee sitem ederim. Seninle ne ilgisi var, neden alınıyorsun üzerine? Yarası olan gocunur" diye konuştu. Gazetecinin, paylaşımının alışılagelenin dışında olduğuna yönelik sözlerine ise AK Partili Erim, "Terbiyesizlik yapmayın" sözleriyle yanıt verdi.