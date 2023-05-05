AK Partili Ayaydın, Esenler'de esnafı ziyaret etti

Ak Parti İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Derya Ayaydın, Esenler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Esenler esnafı milletvekili adayını " Ak Parti'yse girebilirsiniz, tek desteğimiz size" diyerek karşıladı.

Ayaydın'a ziyaretlerinde Esenler ilçe teşkilatı da eşlik etti. Vatandaşlardan 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri için destek istendi. Milletvekili adayı Ayaydın'ın girdiği bir atölye de esnaf, ' Ak Parti'den misiniz?' diye sordu. 'Evet' cevabını alan esnaf, "AK Parti iseniz girebilirsiniz" diye karşılık verdi. Ayaydın ile sohbetine devam eden esnaf, "Allah izin verirse desteğimiz size. Milli olarak yapabilecek tek aday var" dedi.

"ESENLER HALKI BİZE ÇOK BÜYÜK TEVECCÜH GÖSTERİYOR"

Ziyaretlerin ardından konuşan Ayaydın, "Seçime yaklaşık bir haftamız kaldı. 7 gün 24 saat sahalardayız. Vatandaşımızın teveccühü bize çok büyük. Bunu da en fazla sahada görüyoruz zaten. Allah'ın izniyle de 14 Mayıs'ta zaferle çıkacağımıza inanıyorum. Esenler halkı bize çok büyük teveccüh gösteriyor. Her zaman hem cumhurbaşkanımızın hem de bizim arkamızda olduğunun kanıtını bugün sahada görüyoruz" diye konuştu.

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