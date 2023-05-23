2. tur hızlı geçecek! AK Partili Yavuz kesin sonuçlar için saat verdi

Türkiye 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için 2. kez sandık başına gidecek. Seçim gecesine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz; yüzde 54-55 civarında oy beklentilerinin olduğunu belirtip "En geç saat 18.00'de kesin sonuçları almış oluruz." dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların yeterli oya ulaşamaması nedeniyle, cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu bu nedenle 28 Mayıs'ta tekrar sandıkta karşı karşıya gelecek.

"ÇIKAN SONUCU BAŞARI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, 14 Mayıs seçimi ve ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'e açıklamalarda bulundu. Gürel, Ali İhsan Yavuz ile ilgili görüşmesini şu sözlerle aktardı: "Ali İhsan Yavuz'la görüşmemde ikinci turu ve seçim gecesini konuştuk. AK Parti'deki oy düşüşünü sordum, 'Tek tek irdeleyip tartışıyoruz, bu irdelemeyi 400 milletvekili çıkarsak da yapardık. Pandemi iyi silkeledi, ülkemizin çeyreği depremde yerle bir oldu ve dışarıdan algı yönetimleriyle seçime girdik. Böyle bir çerçevede çıkan bu sonucu başarı olarak görüyoruz.

"EN GEÇ SAAT 18.00'DE KESİN SONUÇLARI ALMIŞ OLURUZ"

İkinci turdaki hedefini sorduğumda, 54-55 civarında oy beklentisi olduğunu söyledi. Bu sohbeti yaptığımızda Sinan Oğan'ın kararı belli değildi. Seçim gecesini sorduğumda bilgi verdi, 'Saat 7.30, 7.50 civarında sonucu belirlediklerini' söyledi. 'Bu seçimde saat kaçta belli olur?' diye sorduğumda 'En geç saat 18.00'de kesin sonuçları almış oluruz."