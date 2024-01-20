AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy oldu

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren Ak Parti'de Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı ise Ömer Arısoy oldu.

ÖMER ARISOY KİMDİR ?

1974 yılında Rize Çamlıhemşin'de doğan ve ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamlayan Ömer Arısoy, 1989 yılında Marmara Üniversitesi Basın – Yayın Yüksekokulu'na girdi ve üç yıl süreyle devam etti. Daha sonra 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geçiş yaptı ve 1997 yılında mezun oldu. Hukuk alanında serbest avukatlık da yapmıştır.

SİYASET VE BÜROKRASİ KARİYERİ

Siyasi kariyerine 1999 yılında Zeytinburnu Belediyesi'nde Başkan Danışmanı olarak başlayan Arısoy, 2004 yılında Başkan Yardımcısı olmuştur. Bu dönemde, 10 yıl boyunca hukuk işleri, kültür, bilgi işlem, yazı işleri ve insan kaynakları alanlarında sorumluluk üstlenmiş, aynı zamanda encümen ve ihale komisyonu başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınlarını yönetmiştir.

Ekim 2014 tarihinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Eylül 2016 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak atanarak, 3. Millî Kültür Şûrası, 3. Turizm Şûrası ve 6. Ulusal Yayın Kongresi gibi organizasyonlarda etkin rol üstlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle Temmuz 2018 tarihinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Kasım 2018 tarihinde AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adaylığı için Bakanlıktan ayrılan Arısoy, 31 Mart 2019 tarihli mahalli idareler seçiminde Zeytinburnu ilçesinin 5. Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Ömer Arısoy, 2. Dönemi için AK Parti Tarafından 2024 Seçimleri için tekrardan Zeytinburnu Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.