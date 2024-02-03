AK Parti Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi Seçim Çalışmalarına Başladı

AK Parti Yunusemre Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Çerçi, yerel seçim için çalışmalara başladı.

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı'nda partililer ve vatandaşlara seslenen Çerçi, en önem verdikleri konunun gönül belediyeciliği olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Manisa'da en büyük zaferleri kazanacağını ifade eden Çerçi, hizmet ve eser siyaseti yapacaklarını, insanların gönlüne gireceklerini belirtti.

Çerçi, Yunusemre'nin daha fazla hizmet hak ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Derdimiz insanların gönlüne girmek. Biz büyüğümüzden böyle gördük, öğrendik. Herkesten çok çalışacağız. Bizim de eksiklerimiz, kusurlarımız vardır. Mutlaka insanın olduğu yerde eksikler de vardır. Bu dönemde de bu eksikleri tamamlayacağız. Yolumuz açık olsun."