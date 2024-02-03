Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bizim kitabımızda bahane ve mazeret yok. Biz, insanımıza hizmet ve hatta daha da ötesinde gönüllere girmek, bütün dezavantajlı grupların, mağdurların, garibin sesi olmak gibi sosyal belediyeciliği de hayatımızın önemli bir parçası olarak hiç unutmaksızın onun gereğini yapma çaba içerisindeyiz" dedi.

Cumhur İttifakı Ordu'da, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için belirlenen Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım törenini gerçekleştirdi. Aday tanıtım törenine, Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Ak Parti MKYK üyeleri Fahrettin Yahşi ve Adnan Günnar, AK Parti Ordu Milletvekilleri İbrahim Ufuk Kaynak, Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçe teşkilatları, belediye başkan adayları ve çok sayıda partili katıldı.

'22-23 YILDA TÜRKİYE HA BİRE ALTYAPI İNŞA EDİYOR'

Törende konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Biz AK Parti'nin kurulduğu 2002'den bu yana Türkiye'nin o ideolojik belediyeler yüzünden eksik kalmış, yapılmamış, altyapısında veya ülkenin kalkınması için gerekli olan diğer bütün hizmetleri inanın tamamlamak ile uğraşıyoruz. Geçtiğimiz 22-23 yılda Türkiye ha bire altyapı inşa ediyor. Farkında mısınız? Aslında bunun Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bütün bu hizmetlerin bitirilmiş olması lazımdı. Çünkü o işleri bitirmiş ülkeleri görüyoruz. O ülkeler altyapı hizmetlerini bitirdiği için artık onlar şehirlerinde ve ülkelerinde insanlarının refahını yükseltecek yatırımlar, ülkenin kalkınması için yapılması gereken diğer işlerle uğraşırken biz neredeyse 25 yıldır sürekli altyapı ile uğraşan bir mecburiyet karşısında kaldık. İşte 1994'te Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız İstanbul'a belediye başkanı olunca bunu gördü ve dedi ki; 'bizim bir kere hızla hizmet belediyeciliğini ortaya koymamız lazım.' Zaten 2002'de iktidar olmakla da birlikte yine hizmet anlayışını, insana dokunan, insan odaklı işleri, insanın hayatının konforunu yükseltemeye dönük ihtiyaçları öncelikli hale getirmek de o anlayışın, o felsefenin doğal bir sonucuydu" diye konuştu.

'BİZİM KİTABIMIZDA MAZERET YOK'

Geç kalınmış hizmetleri Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında tamamlayacaklarını kaydeden Yılmaz, "Cumhuriyetimizin birinci yüzyılını kapattığımız, ikinci yüzyılına girdiğimiz Türkiye Yüzyılı dediğimiz ve Türkiye Yüzyılı hizmet belediyeciliği dediğimiz anlamın hedefin, amacı bu. Gecikmiş o hizmetleri bitireceğiz ve insanımızın hayat seviyesini, kişi başına düşen gelirini, onun refah seviyesini yükseltmeye dönük işlerde enerjimizi kullanacağız. Bunu da aklı başında, işini bilen ak belediyelerle ancak yapabileceğiz. Bunu ancak Cumhurbaşkanımız gibi bu işle ilgili feraseti yüksek bir liderin ekibi olarak yapacağız. Bunun dışındaki hayaller peşinde koşan, bizim siyasi muhaliflerimizin yapabileceği işler olmadığını anlatmak istiyorum. Onlar ha bire mazeret üretiyorlar. Onlar ha bire bahane bulmaya çalışıyorlar. Onlar oynamak istemeyen gelinin 'yerim dar' demesi gibi ha bire 'şu olsaydı olurdu, bu verilseydi yapardım, şöyle olmadığı için böyle oldu' gibi bahaneler bularak seçim öncesinde söyledikleri vaatleri yerine getirmemek için ellerinden gelenleri yapıyorlar. Bizim kitabımızda bahane yok. Bizim kitabımızda mazeret yok. Biz, insanımıza hizmet ve hatta daha da ötesinde gönüllere girmek, bütün dezavantajlı grupların, mağdurların, garibin sesi olmak gibi sosyal belediyeciliği de hayatımızın önemli bir parçası olarak hiç unutmaksızın onun gereğini yapma çaba içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Törendeki konuşmaların ardından Cumhur İttifakı'nın Ordu belediye başkan adayları tanıtıldı.