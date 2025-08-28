AK Parti'ye katılan Çerçioğlu'na soğuk duş! İlk anketten çarpıcı sonuçlar çıktı

CHP'den istifa ederek Ak Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bu hamlesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ÇERÇİOĞLU ANKETİNDE ÇARPICI SONUÇ

Muhalefetin büyük tepkisini çeken Çerçioğlu hakkında ilk anket sonucu da ortaya çıktı. AREA Araştırma'nın 22- 24 Ağustos 2025 tarihleri 26 ilde yaptığı ankette katılımcılara Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip Ak Parti'ye katılmasını doğru bulup bulmadıkları sorusu yöneltildi.

DESTEK VERENLERİN ORANI YÜZDE 31,2

Ankete katılanların yüzde 60,8'i bu geçişi yanlış bulduklarını ifade ederken, Ak Parti'ye katılmasını doğru bulduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 31,2 oldu. Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin'in paylaştığı anket sonuçlarında fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 8.

NE OLMUŞTU?

CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat taktığı rozetle Ak Parti'ye katılmıştı. 14 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen törende Çerçioğlu ile birlikte 8 belediye başkanı daha Ak Parti'ye dahil olmuştu.

Programda konuşan Çerçioğlu, Aydın'a nasıl hizmet ettiyse, bundan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğine söz vererek, şunları kaydetmişti; "Bugün hakkımda birtakım iddialar varsa, buyursunlar, açıklasınlar. Yargıdan veya yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamayı siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak gerekirse tek tek de açıklarım.

Benim tek derdim var, ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle ve Sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Aydın ili birinci derece deprem bölgesi. Bundan sonra sizlerin desteğiyle kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak istiyorum Aydın'a."