AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu

CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kendisiyle ilgili ortaya atılan iddiaların ardından sessizliğini bozdu. Çerçioğlu kendisine yöneltilen "Parti değiştirmenin arka planında neler var?" sorusuna "İmar mafyası ve imar rantı... Söylemezsem içimde kalır" yanıtını verdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişiyle ilgili çok sayıda iddia ortaya atılırken sessizliğini Sabah gazetesinden Yavuz Donat'a bozdu.

"AYLARCA BEKLEDİM HİÇ SES ÇIKMADI"

Çerçioğlu, CHP Genel Merkezi'ne giderek Özgür Özel ile konuşması hakkında "Beklemeye geçtim. Kuşadası'ndan birkaç yazı/karar daha geldi. Hep aynı yönde. Mevzuata aykırı. Rant var. Reddettim. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi kararı. Aylarca bekledim, hiç ses çıkmadı. Sonra saldırlar başladı. Yerel medya ve sözde gazetecilerden hakaretler geldi. Çirkin ve ahlak dışıydı. Bunları size tekrarlayamam. Çok ayıp" dedi.

"YALAN, RÜŞVET DİYE BİR ŞEY YOK"

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aziz İhsan Aktaş'a rüşvet karşılığında bazı ihaleler verdiği iddialarına Çerçioğlu "Yalan. Yalan. Yalan. Rüşvet diye bir şey yok. Adı geçen kişi bizden ihale aldı. Normal yoldan. Herkese açık ihale. Sonra rüşvet iddiaları çıktı ve yargı süreci başladı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı ve Danıştay takipsizlik kararı verdi. Tam bir yıl önce. Bu konuda kim, ne diyorsa doğru söylemiyor maalesef. Konunun esasını bilmediği için Sayın Özgür Özel de bana iftira attı. Ne diyeyim. Allah, insanı kuru iftiradan korusun." yanıtını verdi.

"SÖYLEMEZSEM İÇİMDE KALIR"

Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin nedenini ise "Mafya ve rant. İmar mafyası. İmar rantı. Söylemezsem içimde kalır" sözleriyle anlattı.

EŞİNİN FİRMASIYLA İLGİLİ İDDİALARA ÇARPICI YANIT

Eşinin firmasıyla ilgili yöneltilen "Jantsa... İddia o ki, şirketin bazı sorunları olmuş. Para akışı, ödeme güçlüğü, acil kredi ihtiyacı... Ve olay sizi zor duruma düşürmüş. Nedir bu işin aslı?" sorusuna da yanıt veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Hepsi yalan, hepsi iftira. Jantsa Aydın vergi rekortmeni. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından, ilk 500 arasında. Üretiminin yüzde 85'i ihracata gidiyor. İmar mafyası... İstediklerini yapamadılar. Hepsini reddettim. Geri çevirdim. Bunun üzerine beni susturmak, bezdirmek için bu yolu seçtiler. Yalan makinesi gibiler. Tehditle rant elde etmenin peşindeler" ifadelerini kullandı.

500

Yorumlar (46)

necdet:

Yazı kimden gelmiş çok merak ettim Büyükşehir belediye başkanı olarak parti nasıl bir baskı kurabiliyor asıl baskıyı iktidar kurabilir Çevre şehircilik bakanlığının kontrolünde bunlar. madem bu kadar zengin kim ona baskı kurabilir ki iktidar haricinde. Türk siyasi tarihinin yüz karası olarak geçti bu saatten sonrası yalan

Kobayashi Besiktas:

Ne biliyorsun da ne konuşuyorsun imarla bakanlığın ne alakası var imarı veren belediye. Doğruyu sizin gözünüze soksalar yine kendi yalanlarınıza inanırsınız

4
2
Neferoglu:

buna ne diyeceksiniz çantalı hırsızlar.

Mehmet Vatandaş:

bu kadar saf olamazsınız:))) herkesin her söylediği doğru mu acaba???

15
14
MGk:

Mafya ve rant dediği de Chp'liler muhtemelen

Barış Yeşildağ:

Onlar (siz) kazandiginizi zannedebilirsiniz din sömürü ile halkin oylarını almis olabilirsiniz, ama iş memleketi paylasmaya gelince o zaman birbirinize duseceksiniz bir gecede erbakan hocayı satıp tayyipci olanlar gemi batmaya baslayinca bir gecede kemalist olacak söz veriyorum bu olacak

9
18
Adolf Reinhardt:

MGK paranın rantın, dini imanı partisi olmaz. Parti siyasette olur.

1
0
Maslan:

Barış Yeşildağ Türkiye'de sağ onlarca parti kurmuş, onlarca lider yetiştirmiştir. Menderesten Erdoğana...Fakat sol kadar kısır, takımı tutar gibi parti tutan , sabit fikirli , takıntılı Türkiye gerçeklerinden uzak bir güruh dünyada bulamazsın. Medeni çağdaş olun. Çok geeicisiniz çoookkk.

2
0
Kobayashi Besiktas:

Barış pek dindar biri sayılmam ama oyumu Erdoğan’a verdim. Atam mezarından kalksa gelse ilk sizi kovalar bu memleketten. Bizleri kendin gibi savunduğu düşünceleri paraya güce satacak sanıyorsun ama yanılıyorsun. Bi de söz veriyo sen kimsin de böyle bişey için söz verebiliyorsun komik

0
0
Hasan Kastamonulu:

Peki ne diyecekti?Havuz medyası ile her tarafı bağlamış bir iktidar. Onun ne dediği değil senin ne duymak istediğindir. Öyle bir yapılanma var ki AKPde. Özel eğitimler veriliyor ve insanları nasıl ikna ederim kursları var.Senin gibi akkoyunları kandırmak için. Gerçi sen trolsün. Ben ilk on sene inandım. 2012 yılında soğudum. MHP'ye tutundum o da koltuğa sattı kendini.

0
0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
