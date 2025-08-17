AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu

Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişiyle ilgili çok sayıda iddia ortaya atılırken sessizliğini Sabah gazetesinden Yavuz Donat'a bozdu.

"AYLARCA BEKLEDİM HİÇ SES ÇIKMADI"

Çerçioğlu, CHP Genel Merkezi'ne giderek Özgür Özel ile konuşması hakkında "Beklemeye geçtim. Kuşadası'ndan birkaç yazı/karar daha geldi. Hep aynı yönde. Mevzuata aykırı. Rant var. Reddettim. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi kararı. Aylarca bekledim, hiç ses çıkmadı. Sonra saldırlar başladı. Yerel medya ve sözde gazetecilerden hakaretler geldi. Çirkin ve ahlak dışıydı. Bunları size tekrarlayamam. Çok ayıp" dedi.

"YALAN, RÜŞVET DİYE BİR ŞEY YOK"

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aziz İhsan Aktaş'a rüşvet karşılığında bazı ihaleler verdiği iddialarına Çerçioğlu "Yalan. Yalan. Yalan. Rüşvet diye bir şey yok. Adı geçen kişi bizden ihale aldı. Normal yoldan. Herkese açık ihale. Sonra rüşvet iddiaları çıktı ve yargı süreci başladı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı ve Danıştay takipsizlik kararı verdi. Tam bir yıl önce. Bu konuda kim, ne diyorsa doğru söylemiyor maalesef. Konunun esasını bilmediği için Sayın Özgür Özel de bana iftira attı. Ne diyeyim. Allah, insanı kuru iftiradan korusun." yanıtını verdi.

"SÖYLEMEZSEM İÇİMDE KALIR"

Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin nedenini ise "Mafya ve rant. İmar mafyası. İmar rantı. Söylemezsem içimde kalır" sözleriyle anlattı.

EŞİNİN FİRMASIYLA İLGİLİ İDDİALARA ÇARPICI YANIT

Eşinin firmasıyla ilgili yöneltilen "Jantsa... İddia o ki, şirketin bazı sorunları olmuş. Para akışı, ödeme güçlüğü, acil kredi ihtiyacı... Ve olay sizi zor duruma düşürmüş. Nedir bu işin aslı?" sorusuna da yanıt veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Hepsi yalan, hepsi iftira. Jantsa Aydın vergi rekortmeni. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından, ilk 500 arasında. Üretiminin yüzde 85'i ihracata gidiyor. İmar mafyası... İstediklerini yapamadılar. Hepsini reddettim. Geri çevirdim. Bunun üzerine beni susturmak, bezdirmek için bu yolu seçtiler. Yalan makinesi gibiler. Tehditle rant elde etmenin peşindeler" ifadelerini kullandı.