Burcu Köksal, AK Parti’ye katıldıktan sonra mehter takımı eşliğinde karşılandı: 'Afyonkarahisar sevdam'

AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye önünde mehter takımı eşliğinde karşılandı. Başkan Köksal, "Afyonkarahisar için elimi her zaman taşın altına koydum. Bundan sonra da koymaya devam edeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Afyonkarahisar'ımızı hak ettiği yere getirmek için hep birlikte sizlerle hizmet edeceğim" dedi.

AK Parti Genel Merkezi'nde dün gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti rozeti takılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, bugün belediye önünde mehter takımı eşliğinde karşılandı. TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya ve Hasan Arslan, AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin ile kalabalık bir grup tarafından belediye önünde karşılanan Belediye Başkanı Köksal, "Afyonkarahisarlı hemşehrilerim, benim yürekli hemşehrilerim, havası sert, insanı mert hemşehrilerim. Bu şehrin sokaklarında doğmuş, bu şehrin havasını solumuş, bu memleketin derdiyle dertlenmiş bir evladınız olarak dün olduğu gibi bugün de tek sevdamın Afyonkarahisar olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Afyonkarahisar'ımıza daha güçlü hizmet getirmek, çözüm bekleyen meseleleri daha hızlı sonuçlandırmak, şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmek ve hemşehrilerimizin taleplerine daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir döneme adım attık. İnşallah bundan sonra da başta kentsel dönüşüm olmak üzere altyapıdan ulaşıma, gençlerimize, kadınlarımıza yönelik projelere kadar birçok çalışmayı aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz" dedi.

'AFYONKARAHİSAR'DA BİR DAM YIKILSA YÜREĞİM PARÇALANIR'

Şehri büyüten, geliştiren, güçlendiren her adımın yanında olacaklarını aktaran Köksal, "Dün söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet etmeye devam edeceğim. Ben Ankara'dayken bir sözü sıklıkla söyler ve ara sıra paylaşırdım. Herkes beni Ankara'da sanır ama Afyonkarahisar'da bir dam yıkılsa yüreğim parçalanır. İşte ben bu kadar Afyonkarahisar sevdalısıyım. Daha önce de söyledim; Afyonkarahisar için elimi her zaman taşın altına koydum. Bundan sonra da koymaya devam edeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Afyonkarahisar'ımızı hak ettiği yere getirmek için hep birlikte sizlerle hizmet edeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

'BU BİRLİKTEN DOLAYI MUTLUYUZ'

AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin, "Biz bu buluşmadan, bu katılımdan, bu birlikten dolayı son derece mutluyuz. Bu vesileyle AK Parti hükümeti, AK Parti teşkilatı olarak dün olduğu gibi Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizin ve Afyon Belediyesi'nin yanında güçlü bir şekilde Afyon Kalesi gibi dimdik olacağımızı ve Afyon'a yaraşır en güzel hizmetlerin gelmesine vesile olacağımızı beyan ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı