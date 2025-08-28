AK Parti'ye geçen 4 meclis üyesine soğuk duş: Tuuuu size, oylarımız haram olsun

AK Parti'ye geçen 4 meclis üyesine soğuk duş: Tuuuu size, oylarımız haram olsun
CHP'den AK Parti'ye geçen Söke Belediyesi'nin 4 meclis üyesiyle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandığı iddia edildi. Katıldıkları bir etkinlikte mahalleli kadınların meclis üyelerine "Tuuuu size, utanmazlar, hakkımızı helal etmiyoruz, oylarımız haram olsun" diyerek sözlü protesto gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Üyelerden Muharrem Özcan "Tükürme olayı söylemseldi. Yüzümüze tükürük gelmedi" dedi.

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Hilal Kabasakal, Şakir Gülmez, Muharrem Özcan ve Necmettin Aka'nın, Yenikent Mahallesi Zeytindalı Parkı'nda düzenlenen Türkiye-Yunanistan Halk Oyunları etkinliğinde protesto ile karşılaştığı iddia edildi.

VATANDAŞLARDAN SERT TEPKİ

Aydın Denge'nin haberine göre, mahalleli kadınlar özellikle Şakir Gülmez ve Muharrem Özcan'a tepki gösterdi. Vatandaşlar, meclis üyelerine "Tuuuu size, utanmazlar, hakkımızı helal etmiyoruz, oylarımız haram olsun" diyerek sözlü protesto gerçekleştirdi. Gülmez ve Özcan'ın yanında bulunan diğer iki isim de olaydan etkilendi.

MECLİS ÜYELERİ NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDI

Tanıkların anlatımına göre, olay sırasında parti değiştiren meclis üyeleri ne yapacaklarını şaşırdı. Vatandaşların sözlü tepkisine karşılık vermeyen meclis üyeleri, sessiz kalarak bölgeden uzaklaştı.

"ÜZÜCÜ BİR OLAY"

Meclis üyeleri, yaşananların kendilerini derinden rahatsız ettiğini yakın çevrelerine dile getirdi. İlk defa bu kadar ağır bir protestoyla karşılaştıklarını söyleyen isimler, olay anında büyük utanç yaşadıklarını ifade etti. Ayrıca benzer tepkilerin tekrar yaşanma ihtimali nedeniyle huzursuz olduklarını belirttiler.

"YÜZÜMÜZE TÜKÜRÜK GELMEDİ"

AK Parti'ye geçen üyelerden Muharrem Özcan'ın yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduğu öğrenildi. Özcan, "Bu gibi tepkilerin yaşanması normal. Tükürme olayı 'Tu size' şeklinde söylemseldi. Yüzümüze tükürük gelmedi. Öfkeli olan kadın 'Tu size, hakkımı helal etmiyorum, oyumuz haram olsun' dedi. Keşke böyle bir durum yaşanmasaydı" dedi.

"ŞAHSIMA YÖNELİK BİR TÜKÜRME OLAYI YAŞANMADI"

Öteki üye Şakir Gülmez ise şunları söyledi: "Tepki gösteren mahalle sakini kadın 'CHP'ye oy verdik ve AK Parti'ye geçtiniz. hakkımı helal etmiyorum, haram olsun' dedi. Muhatap olmadım ve cevap vermedim. Şahsıma yönelik tükürme olayı yaşanmadı. Olay anında Hilal Kabasakal ve Necmettin Aka da vardı ancak vatandaşlar onları tanımayınca tepki Özcan ile bana yapılmış gibi oldu. Üzücü bir olay ancak bu gibi tepkilerin yaşanması normal."

500
