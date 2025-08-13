AK Parti'ye geçeceği konuşulan belediye başkanından "Cumhurbaşkanı Erdoğan" paylaşımı

AK Parti'ye geçeceği konuşulan belediye başkanından 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' paylaşımı
İYİ Parti'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal'dan iddiayı doğrulayan bir paylaşım geldi. Kodal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının bir kısmını sosyal medya hesabından paylaştı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkındaki iddia nedeniyle Ankara'da tansiyon yükseldi. CHP'li Çerçioğlu'nun Ak Parti'ye geçeceği öne sürüldü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarıyla Çerçioğlu'nun Ak Parti'ye geçeceği kesinleşti.

"YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇECEK" İDDİASI

Ak Parti'ye geçeceği konuşulan isim sadece Çerçioğlu olmadı. Çerçioığlu'nun yanı sıra ismi geçenlerden birisi de Isparta'nın İYİ Partili Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal oldu. Kodal'dan iddiayı resmen doğrulayan bir paylaşım geldi.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASINI PAYLAŞTI

Kodal Instagram hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmadan bir kesiti paylaştı.

