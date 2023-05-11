AK Parti vekil adayı Paker: 'Ülkemizin daha da kalkınması için birlikte çok daha iyi işler yapacağız'

AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Büşra Paker, Bayrampaşa'da fabrika ziyareti gerçekleştirdi. Paker, "İnşallah 14 Mayıs'ta birlikte bir zaferi kutlayacağız. Ülkemizin daha da kalkınmasın için birlikte çok daha iyi işler yapacağız" dedi.

AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Büşra Paker, Bayrampaşa'da fabrika ziyareti gerçekleştirdi. İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan valiz üretimi fabrikasını ziyaret eden Paker, yetkililerden piyasaya yönelik bilgi aldı. Ardından üretim kısmına geçen Paker, burada fabrikayı gezerek yetkililerden ve işçilerden işin işleyişi konusunda detaylı bilgi aldı. Paker'e fabrika ziyareti esnasında Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de eşlik etti.

"Birlikte yol yürüyor olmaktan çok memnuniyet duyuyoruz"

İhracatı destekleyen firmalar ile birlikte yol yürümekten oldukça memnun olduklarını dile getiren Büşra Paker, "Bugün Bayrampaşa ilçemizde hem Belediye Başkanımız hem de teşkilatımızla birlikte ziyaretlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda bir valiz üretim fabrikasındayız. Burada hem firma sahiplerinden bilgi aldık hem de onlarla beraber çalışanları ziyaret ettik. Ülkemize böyle büyük yatırımların gelmesi burada çok büyük işlerin yapılması, bir taraftan da ihracatı destekleyen firmalarımızın büyümesi açısından bizler için çok kıymetli. Birlikte yol yürüyor olmaktan çok memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"Bu yatırımların da durmadan devam etmesi için durmadan var gücümüzle çalışacağız"

Paker, son olarak 14 Mayıs'ta zaferi birlikte kutlayacaklarını dile getirerek, "Ülkemizin gelişmesi için çabalayan Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte çok daha iyi işler yapacağımıza, ekonomimizi daha da geliştireceğimize inanıyoruz. İş insanlarımızın da bu konuda bizlere destekleri tam. Hem Cumhurbaşkanımıza hem AK Partimize desteklerini sağ olsunlar belirttiler. 14 Mayıs'a son iki gün kaldı, bizler de heyecanlıyız. İnanın firma sahiplerimiz de Bayrampaşalı hemşehirlilerimiz de dostlarımız da aynı heyecanı yaşıyorlar. İnşallah 14 Mayıs'ta birlikte bir zaferi kutlayacağız. Ülkemizin daha da kalkınmasın için birlikte çok daha iyi işler yapacağız. Bu yatırımların da durmadan devam etmesi için durmadan var gücümüzle çalışacağız" dedi. - İSTANBUL