AK Parti ve Sırbistan Arasında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

AK Parti ile Sırbistan'ın Adalet ve Uzlaşı Partisi arasında karşılıklı saygı, eşitlik ve işbirliği ilkeleri temelinde mutabakat zaptı imzalandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sırbistan Adalet ve Uzlaşı Partisi (SPP) Genel Başkanı ve Sırbistan Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorlic ve beraberindeki heyetle, partiler arası karşılıklı saygı, eşitlik ve işbirliği ilkeleri temelinde mutabakat zaptı imzaladık. 18'inci imzamız, hayırlı olsun. Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sunacak önemli bir adım attık."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
