AK Parti ve MHP yeni kanun tasarısını bugün açıklayacak! Grup kurarak seçime girmek tarih oluyor

Ak Parti milletvekili Hayati Yazıcı ile MHP milletvekili Feti Yıldız, bugün birlikte seçim kanunu hakkındaki son tasarıyı anlatacak. MHP'nin talebi doğrultusunda mecliste grup kurarak seçime girmenin önü kapanacak.

SEÇİM KANUNU TEKLİFİ BUGÜN AÇIKLANACAK

Seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşecek. AK Parti ve MHP'nin seçim kanunu teklifi bugün açıklanacak.

YÜZDE 3 ALAN PARTİLERE HAZİNE YARDIMI

Tek başına seçime giren ve yüzde üç oy alan partiler hazine yardımı alabilecek. Barajı geçen partiler ise daha çok hazine yardımı alacak.

SEÇİMLERE YALNIZCA 41 İLDE ÖRGÜTLENEN PARTİLER KATILABİLECEK

Teklifle, partilerin seçime girme kurallarında da değişikliğe gidilecek. Meclis'te grup kurarak partilerin seçime girmesinin önüne geçilecek ve illerde teşkilatlanma ve kongrelerini tamamlama şartı korunacak. Seçimlere sadece 41 ilde örgütlenen partiler katılabilecek. Düzenlemeyle ayrıca seçmen vasfı kazanan bir kişinin adres değişikliği yapsa bile bütün seçimlerde oy kullanmasını temin etmek amacıyla kanunda değişiklik yapılacak.

SAAT 11.00'DE AÇIKLAMA YAPILACAK

AK Parti milletvekili Hayati Yazıcı ve MHP milletvekili Feti Yıldız saat 11:00'de birlikte açıklama yapacak.