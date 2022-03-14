AK Parti ve MHP yeni kanun tasarısını bugün açıklayacak! Grup kurarak seçime girmek tarih oluyor - Haberler

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AK Parti ve MHP yeni kanun tasarısını bugün açıklayacak! Grup kurarak seçime girmek tarih oluyor

Haberler.com - Erdem Aksoy - Politika
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AK Parti ve MHP bugün saat 11.00'de seçim kanunu hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. İki parti seçim kanunu konusunda anlaşmaya varırken, tasarıya göre seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülecek. Yine tasarıya göre tek başına seçime giren ve yüzde 3 oy olan partiler de hazine yardımı almaya hak kazanacak. Düzenlemeyle Meclis'te grup kurarak partilerin seçime girmesinin önüne geçilecek ve illerde teşkilatlanma ve kongrelerini tamamlama şartı korunacak.

Ak Parti milletvekili Hayati Yazıcı ile MHP milletvekili Feti Yıldız, bugün birlikte seçim kanunu hakkındaki son tasarıyı anlatacak. MHP'nin talebi doğrultusunda mecliste grup kurarak seçime girmenin önü kapanacak.

Seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşecek. AK Parti ve MHP'nin seçim kanunu teklifi bugün açıklanacak.

Tek başına seçime giren ve yüzde üç oy alan partiler hazine yardımı alabilecek. Barajı geçen partiler ise daha çok hazine yardımı alacak.

Teklifle, partilerin seçime girme kurallarında da değişikliğe gidilecek. Meclis'te grup kurarak partilerin seçime girmesinin önüne geçilecek ve illerde teşkilatlanma ve kongrelerini tamamlama şartı korunacak. Seçimlere sadece 41 ilde örgütlenen partiler katılabilecek. Düzenlemeyle ayrıca seçmen vasfı kazanan bir kişinin adres değişikliği yapsa bile bütün seçimlerde oy kullanmasını temin etmek amacıyla kanunda değişiklik yapılacak.

AK Parti milletvekili Hayati Yazıcı ve MHP milletvekili Feti Yıldız saat 11:00'de birlikte açıklama yapacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Cumhurbaşkanlığı Seçimi, AK Parti, MHP, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (6)

Yasin Bozkurt:

Utanmada kalmadı %3 alan da yiyecekmis milleti bı bitmediniz hala cogaliyorsunuz 1 yıl millet vekili olan ömür boyu yedi sulelesini kurtarıyor yetmedi biraz daha cogaltin halkın kanını emenleri.

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Hakan Soyadi:

bu ne korku ya ? seçim kağıt üstü değişiklikler yaparak kazanılmaz, milleti dinleyerek sorunları çözerek tabana inerek kazanılır bunu bilip de yapamamak zaten ne durumda olduğunu gösteriyor. bunlar da @geccek güzel türkiyem hiç merak etme :)

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ender türk :

ne yaparsan yap bahçeli bu işler ne seni nede mhp yi kurtarır halkın gözünde itibarınız yerlerde sürünüyor , % 3 pay alsan ne almasan ne ?

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