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AK Parti ve MHP Genel Başkan Yardımcıları Fethiye'de Partililerle Buluştu

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Muğla'nın Fethiye ilçesinde partililerle bir araya geldi. Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten'in düzenlediği programa katılan Genel Başkan Yardımcıları, etkinliğin ardından Kökten ile saha ziyaretleri yaptı. Kökten'in Fethiye'de seçilmesi halinde ilçenin dünyanın incisi haline geleceğini söyleyen Kaya, bölgenin hak ettiği noktalara ulaşabilmesi için Cumhur İttifakı'na teslim edilmesi gerektiğini ifade etti. Kılıç da coşku, uyum ve birliktelikle seçimi kazanacaklarını belirterek, Cumhur İttifakı'nın uyumuyla başta Fethiye olmak üzere Muğla'nın tamamında, daha önce yapılmayan çalışmaların hayata geçirileceğinden emin olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Muğla'nın Fethiye ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten'in düzenlediği programa katılan Genel Başkan Yardımcıları, etkinliğin ardından Kökten ile saha ziyaretleri yaptı.

Off-road kulübünde gençlerle, Fethiye kordonda esnaf ve vatandaşlarla buluşan Kaya ve Kılıç, Kökten'e destek istedi.

Kökten'in Fethiye'de seçilmesi halinde ilçenin dünyanın incisi haline geleceğini söyleyen Kaya, bölgenin hak ettiği noktalara ulaşabilmesi için Cumhur İttifakı'na teslim edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kılıç da coşku, uyum ve birliktelikle seçimi kazanacaklarını belirterek, Cumhur İttifakı'nın uyumuyla başta Fethiye olmak üzere Muğla'nın tamamında, daha önce yapılmayan çalışmaların hayata geçirileceğinden emin olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Politika

Fatma Betül Sayan Kaya Filiz Kılıç AK Parti Fethiye Muğla MHP Politika Güncel Haberler

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