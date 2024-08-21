AK Parti ve CHP'nin transferleri sonrası Meclis'te sandalye dağılımı değişti

Son dönemlerde siyaset arenasında hareketli günler yaşanıyor. AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünde iki vekili transfer etmesinin ardından bir transfer hamlesi de CHP'den geldi. Yaşanan bu gelişmeler sonrası TBMM'de partilerin sandalye sayısı da değişti.

AK PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 266'YA ÇIKTI

Bağımsız İstanbul milletvekilleri Ahmet Ersagun Yücel ve Seyithan İzsiz'in katılımıyla AK Parti'nin 264 olan milletvekili sayısı 266'ya çıktı. TBMM'de CHP'nin sandalye sayısı da değişti. Bağımsız Adana Milletvekili Bilici'nin katılımıyla CHP'nin milletvekili sayısı 127'den 128'e yükseldi. Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı ise 6'ya düştü.