AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, doğal sirke üreten kadın girişimci Esma Balkaya'yı ziyaret etti. Türkmenoğlu, Balkaya ile sohbet ederek yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı ve kadın girişimcileri desteklediklerini belirtti.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, doğal sirke üreten kadın girişimci Esma Balkaya'yı ziyaret etti.

İş Geliştirme Merkezi'ne (İŞGEM) giden Türkmenoğlu, buradaki atölyesinde sirke üreten Balkaya ile sohbet etti, yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkmenoğlu, çalışan ve üreten kadınları her zaman desteklediklerini belirterek, "20'ye yakın sirke ve ulusal çapta satış ağı var. Doğal sirke elde ediyor. Kendisini kutluyoruz. Butik bir atölyede şehrimizin ürünlerini kullanarak doğal sirke üretiyor, istihdam sağlıyor. Biz de ilimizden gelen desteği vermeye hazırız." dedi.

Sirke üretimine evde kısıtlı imkanlarla başladığını belirten Balkaya ise yöreye ait ürünleri kullanarak sirke ürettiğini belirtti.

Balkaya, "Suyumuzu Erek Dağı'ndan, balımızı Çatak'tan getiriyoruz. Elmamızı bahçelerden topluyoruz. Yörenin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Gül sirkesi, Türkiye'nin en iyi sirkelerinden biri. Gülleri de Isparta'dan getirtiyoruz. Satışlarımızı internetten yapıyoruz. Siparişlere zaman zaman yetişemiyoruz. 20 çeşit sirkemiz var." diye konuştu.