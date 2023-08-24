AK Parti Uşak İl Teşkilatında İstifa Eden İlçe Başkanlarının Yerine Atama Yapıldı

AK Parti Uşak İl Teşkilatında yerel seçimlerde adaylık düşüncesiyle istifa eden Ulubey ve Sivaslı ilçe başkanlarının yerine atanan isimler belli oldu. AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Sivaslı İlçe Başkanlığına Ramazan Demirkan, Ulubey İlçe Başkanlığına ise Hüseyin Çanak atandı.

DENİZLİ (İHA) – AK Parti Uşak İl Teşkilatında yerel seçimlerde adaylık düşüncesiyle istife eden Ulubey ve Sivaslı ilçe başkanlarının yerine atanan isimler belli oldu.

AK Parti Uşak İl Teşkilatında yerel seçimlerde adaylık düşüncesi olan AK Parti Ulubey İlçe Başkanı Arif Duran ve AK Parti Sivaslı İlçe Başkanı Bahri Azatçam, geçtiğimiz günlerde görevlerinden istifa etmişlerdi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından Uşak İl Başkanlığıyla yapıla değerlendirmeler sonrasında başkanların istifa ettiği iki ilçeye atama yapıldı. Alınan karara göre Sivaslı İlçe Başkanlığına Ramazan Demirkan, Ulubey İlçe Başkanlığına ise Hüseyin Çanak atandı. - DENİZLİ