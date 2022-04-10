AK Parti Turgutlu'dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Turgutlu'dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
AK Parti Turgutlu'dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı

AK Parti Turgutlu İlçe Başkanlığı tarafından, 2 bin teşkilat mensubunun katılımıyla iftar programı düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Turgutlu İlçe Başkanlığı tarafından, 2 bin teşkilat mensubunun katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Programa, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş, parti yöneticileri ve teşkilat mensupları katıldı.

İftar programı öncesinde Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş, program da yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, kurulan iftar sofrasının, kardeşlik sofrası olduğunu söyledi. - MANİSA

AK Parti Turgutlu'dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı

AK Parti Turgutlu'dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı

AK Parti Turgutlu'dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı

AK Parti Turgutlu'dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı

AK Parti Turgutlu'dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı

AK Parti Turgutlu'dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı

İhlas Haber Ajansı / Politika

Hisarcık, Turgutlu, Manisa, İftar, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title