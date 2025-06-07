AK Parti teşkilatları Genel Merkez'de bayramlaştı

Ak Parti Ankara İl Başkanlığınca, AK Parti Genel Merkezi'nde "Geleneksel Bayramlaşma Programı" düzenlendi.

Programda partililere hitap eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti ailesinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Her bir AK Parti teşkilatı üyesinin bayramlaşma için gururla AK Parti'nin kapısından içeri girdiğini ifade eden İleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde en zor icraatları ve atılımları hayata geçirdikleri için gururlu olduklarını söyledi.

Bugüne kadar yapılan hizmetlerle yetinmeyeceklerini vurgulayan İleri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geldiğimiz noktada Türkiye Yüzyılı'ndan bahsediyoruz. Bu ülkeyi, devleti dünyanın en gelişmiş, en ileri on devletinden biri haline getireceğiz. AK Parti ailesi olarak daha adil bir dünyayı inşa edeceğiz. Bizler bu mücadeleleri verirken karşımızda duranlar, sıkıştıkları zaman yeri geldiler sokak çağrısı yaptılar, yeri geldiler boykot çağrısı yaptılar. Yeri geldi bürokrasimize çağrıda bulundular, itaatsizlik istediler. Yeri geldi kurumlarımızın kapılarına dayandılar. Seviyeyi bu kadar düşürdüler. Bizler, varlığımızla, söylediklerimizle, yaptıklarımızla bu ülkede gerçek siyaseti kimin temsil ettiğini ortaya koyduk. Siyasetin basiret, akıl, feraset işi olduğunu ortaya koyduk. Siyasetin bir anlamda azim diğer tarafta da hazım işi olduğunu ortaya koyduk. Bu millet sadece ve sadece gerçek siyasete ve gerçek siyasetçilere prim verir. AK Parti olarak duruşumuzla, söylemlerimizle hiçbir zaman tuzaklara düşmeyeceğiz, gerçek, dürüst, namuslu siyaseti her daim ortaya koyacağız."

İleri, AK Parti olarak milletin sınavlarından alınlarının akıyla geçtiklerini, milletin güvenine her daim layık olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde daha gidecek çok yollarının olduğunu anlatan İleri, "Milletin kaderiyle AK Parti'nin kaderi adeta iç içe geçmiştir. İnşallah hizmetlerimize, mücadelemize devam edeceğiz. Bu ülkede, coğrafyada yepyeni bir dönemi hep birlikte hayata geçireceğiz. Daha büyük, güçlü Türkiye'yi hiç durmadan, yorulmadan, yılmadan hayata geçireceğiz." dedi.

"Bütün mazlumların en kısa sürede bağımsızlığa kavuşmasını diliyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da bayramların sevinci paylaşmanın, birliğin, dayanışmanın en önemli günlerinden birisi olduğunu belirtti.

Zorlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ve özellikle bu son yüzyılda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu o büyük ve onurlu duruşuyla Gazze'den Doğu Türkistan'a kadar bütün mazlumların en kısa sürede feraha, huzura, bağımsızlığa, özgürlüğe kavuşmasını diliyorum." diye konuştu.

"İnşallah bir sonraki bayram da Gazzelilerin bayramı olacak"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ise Gazze'de akan kanın bir an önce durdurulmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Oktay, "Biz biliyoruz ki her planın üzerinde en iyi plan Cenabıhakk'ın planıdır. İnşallah bir sonraki bayram Gazzelilerin de Filistinlilerin de bayramı olacak, dünyadaki mazlum Müslümanların bayramı olacak." dedi.

Bayramlaşma törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile AK Parti Ankara milletvekilleri ve teşkilat üyeleri katıldı.