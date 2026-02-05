AK Parti İlçe Başkanı Tunç, Tepebaşı Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, Tepebaşı Belediyesinin 2024 yılına ait Sayıştay raporunda yer alan tespit ve değerlendirmelere ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantısında konuşan Tunç, Tepebaşı Belediyesine ait ekim 2025'te yayınlanan 2024 yılı Sayıştay raporundaki değerlendirmeler ve tespitlerle ilgili suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Tunç, Tepebaşı Belediyesi ile ilgili rapordaki en önemli değerlendirmelerden birinin yerel seçimlerde Seçim Kanunu'na aykırı olarak halka hediye, eşantiyon niteliğinde malzemeler dağıtıldığı, açılış ve temel atma törenleri düzenlenmesi olduğunu savundu.

Serhat Tunç, raporda en dikkati çekici olanın yeni yıla girildikten ve hatta birkaç ay geçtikten sonra belediyece takvim bastırıldığı ve başkan adayının seçim çalışmalarına yönelik harcamaların belediye bütçesinden karşılandığına ilişkin tespitler olduğunu vurguladı.

Belediye kaynaklarını sırf seçim kazanmak adına hem seçim mevzuatına hem de tasarruf düzenlemelerine aykırı şekilde kullanıldığını öne süren Tunç, şöyle konuştu:

"Raporda Ahmet Ataç'ın seçim çalışmasına yönelik harcamaların belediye bütçesinden karşılandığına ilişkin açık tespitler mevcuttur. Bildiğiniz üzere belediye tarafından bir giderin yapılabilmesi için söz konusu giderin belediyenin görevi ile ilgili olması ve gider kalemleri arasında sayılmış olması, gider seçim döneminde yapılmış ise seçim yasaklarına aykırılık teşkil etmemesi gerekmektedir. Raporda ise tam tersi şekilde 20 milyonu aşan harcamadan söz edilmekte ve ilgili dönemde gerçekleştirilen ve aday lehine etkide bulunduğu değerlendirilen tanıtım faaliyetlerinin, kamu hizmeti tanıtımı kapsamında değil aday lehine siyasi propaganda olarak yorumlanabilecek nitelikte olduğuna dikkat çekilmektedir."

Tunç, bu harcamaların belediye kaynaklarının kamu yararı dışında bir amaçla kullanıldığını vurguladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın ilçe sınırları dışındaki yerlerde büyükşehir belediyesi başkan adayı olma hayali kurarak yaptığı programlarda harcadığı paraların tıpkı büyükşehir belediye başkanı olma hayali gibi uçup gidip gitmediğini soran Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Kaynakları hoyratça fütursuzca peşkeş çektiğiniz için Tepebaşı halkı hak ettiği hizmeti 1999 yılından beri alamamaktadır. 27 yıldır belediye başkanı olarak yönettiğiniz Tepebaşı Belediyesi bir bakkal dükkanından daha kötü yönetilmektedir. Sayın Ataç '27 yıl değil' diyebilir. Doğru bir dönem kaybetti. İyi ki de kaybetti. 2004-2009 yılları arasında Tepebaşımız ak belediyecilikle tanışmış, şu an Ataç'ın oturduğu Tepebaşı Belediye binası dahil birçok hizmetle Tacettin Sarıoğlu başkanımızın döneminde buluşmuştur. 'Hayat Tepebaşı'nda diyerek yaptığınız propagandayı BAKSAN sokaklarında, Tepebaşı'nın önemli mahallelerinden Esentepe'de,Yeşiltepe'de, Şarhöyük'te, Fevzi Çakmak'ta, Ertuğrulgazi'de, Çamlıca'da, Sazova'da ve Şirintepe gibi birçok mahallemizin sokaklarında gezdiğimde gülümseyerek hatırlıyorum."

Tunç, 150 sayfayı aşan raporda 53 bulguya yer verildiğine dikkati çekerek, "Bu bulgular arasında oldukça ciddi tespitler yer almaktadır. Bir kısmını yukarıda saymış olduğum iş bu raporda yer alan tespitlerle ilgili yöneltmiş olduğum sorulara cevap beklediğimi ve hukuki süreci ciddiyetle takip edeceğimi özellikle belirtiyorum. Belirttiğim bu usulsüzlükler ile alakalı Sayın Ataç'ın bir itirazı varsa dilediği platformda tartışmaya hazırım." değerlendirmesinde bulundu.