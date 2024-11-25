AK Parti Tavşanlı İlçe Gençlik Kolları Kongresi Gerçekleşti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi, yoğun bir katılıkla gerçekleştirildi. Tavşanlı Kültür Sarayı'nda yapılan kongrede, Hasan Can Şeker, AK Parti Tavşanlı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

Kongreye, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti ilçe başkanı Himmet Özer, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Müjgan Alp, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Melih Berk Sildir ve çok sayıda partili katıldı.

Tekrar AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı seçilerek güven tazeleyen Hasan Can Şeker, yaptığı teşekkür konuşmasında, gençlik kolları başkanı olarak AK Parti'nin hedeflerini yaygınlaştırmak ve Tavşanlı gençliğine yönelik projeler geliştirmek için var gücüyle çalışacağını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, "Görevini devreden başkanımıza ve yönetimine teşekkür eder, yeni göreve başlayan İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Hasan Can Şeker ve yönetimine başarılar diliyoruz" dedi.

Kongre çeşitli hediyelerin takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile son buldu. - KÜTAHYA