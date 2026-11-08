AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Van Özalp'teki kazada ölenler için başsağlığı diledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Van Özalp'teki kazada ölenler için başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Van'ın Özalp ilçesinde tır ile minibüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybedenler için sosyal medyadan başsağlığı mesajı paylaştı. Çelik, ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Van'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van'ın Özalp ilçesinde yaşanan elim trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız yaralılarımızla. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA