AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak

AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
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Kızılcahamam kampında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Günler içerisinde TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun kurulduğunu göreceğiz. Terör meselesi sona erecek. PKK'nın tüm kolları silah bırakmalı, ortadan kalkmalı. Sürecin tamamlanmasıyla istismar alanları kapanacak" dedi.

Ak Parti Kızılcahamam'da düzenlenen "32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın sonuna geldi. Kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN KONUŞMASI DÜNYADA GENİŞ YANKI BULDU"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde; "Güvenlikten adalete konuları konuştuk. İlerleyen süreçte MYK'da MKYK'da bunlar değerlendirilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşması dünyada geniş bir yankı buldu. Terör meselesi sona erecek. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah sürecin tamamlanması ile birlikte bütün bu istismar alanlarının kapanacağını ve buradan kendine misyon üretmeye çalışanların işsiz kalacağından bahsetti.

"PKK'NIN TÜM KOLLARI SİLAH BIRAKMALI"

Terör meselesini sona erdirme perspektifi dünya çapında ilgiyle karşılandı. Silah bırakma sürecinin kesintisiz biçimde devam etmesi gerekiyor. PKK'nın tüm kolları silah bırakmalı, ortadan kalkmalı. Bölgedeki tüm mezhep grupları arasında işbirliğinin önemi yakın çevremiz tarafından da takdir ediliyor. Irak makamlarının büyük bir ilgisi oldu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU GÜNLER İÇİNDE KURULACAK"

Sürecin tamamlanmasıyla istismar alanları kapanacak. Silah bırakma kesintisiz sürmeli. Öğleden sonra Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplantımızı yapacağız. Günler içinde komisyonun kurulduğunu görebiliriz. Terörsüz Türkiye süreci bir al-ver süreci ya da pazarlık süreci değildir. Eleştirileri dinlemek isteriz ama sözel bir şiddete başvurarak, olanları çarpıtarak yapılanların makul bir zemini yoktur.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Alayınızın canı Chenneme

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Bu adi sürüleri yok olmadıkça bu ülkede terör bitmez

yanıt21
yanıt3
Haber YorumlarıMGk:

İlginç

yanıt4
yanıt6
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

Ömer efendi c. başkanı çok büyük bir sürpriz açıklayacak demişti en son

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

komisyon ne yine aç karınlarını doyuracaklar doymadılar senelerden bu tarafa milletin sırtına binmişler inmeyi bilmiyorlar oy için atmadıkları takla kalmıyor .

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Vatandaşın geçim derdini unutup terör bağlantılı çalışmalar yapmak akp ye ne kazandırır.. Yapılan zamlardan daha fazlası zaruri ihtiyaç maddelerine yapıldı bile. Kurulacağı söylenen komisyon hangi konuları konuşacak. Onları da yazaydınız ,bilgilenirdik

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Haber Yorumlarıuemit delibas:

vatandasin gecim derdi bitmez versen yine bitmez iki ver üc ister üc ver bes ister . terörsüz türkiye milyarlar harcamayacak ama sana birsey söyleyeyim tembel tembel evde oturanın cebine para girmeyecek .. veya iki kurus emekli kasasına para ödeyen 40.000 ? emekli maaşı almayacak ne ödediyse onu alır zamanında düşünseydi devletin sorunu degil .. 44 yaşında emekli olup 40 sene yemekle ülke kalkınmaz .. boş boş gezenden zaten millete vatana hayır gelmez

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Haber Yorumlarıanti mizantropist:

Bugün hadesinden EYT lilere kin kusanların babası 44 yaşında emekli, onlar deyin ki; git babana kinini kus.

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