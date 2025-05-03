AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı: Dostumuzu kaybettik

18 gün yaşam mücadelesi veren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Önder'in vefatı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımlandı.

"Dostumuzu kaybettik" diyen Çelik şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini "Terörsüz Türkiye" hedefi için seferber etti.Allah rahmet eylesin. Değerli ailesinin, DEM Parti'nin, Yüce Meclis'in ve aziz milletimizin başı sağolsun."