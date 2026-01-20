AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. SDG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika