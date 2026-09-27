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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu yargılanması gereken bir katildir. Sanık kürsüsünde olması gereken birinin Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde katliam propagandası yapması BM’nin trajedisidir" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu yargılanması gereken bir katildir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu yargılanması gereken bir katildir. Sanık kürsüsünde olması gereken birinin Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde katliam propagandası yapması BM'nin trajedisidir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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