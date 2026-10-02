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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevî’ye hizmet sağlayan sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz."

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevî’ye hizmet sağlayan sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet sağlayan sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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