AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İsrail’in Kuneytra’da ’1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı açıkça çiğneyerek, Suriye topraklarında yeni oldu-bittiler yaratma çabası yeni bir saldırganlıktır."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İsrail’in Kuneytra’da ’1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı açıkça çiğneyerek, Suriye topraklarında yeni oldu-bittiler yaratma çabası yeni bir saldırganlıktır.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " İsrail'in Kuneytra'da '1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı açıkça çiğneyerek, Suriye topraklarında yeni oldu-bittiler yaratma çabası yeni bir saldırganlıktır."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı