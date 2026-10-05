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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İsrail’in Kuneytra’da ’1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı açıkça çiğneyerek, Suriye topraklarında yeni oldu-bittiler yaratma çabası yeni bir saldırganlıktır."

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İsrail’in Kuneytra’da ’1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı açıkça çiğneyerek, Suriye topraklarında yeni oldu-bittiler yaratma çabası yeni bir saldırganlıktır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " İsrail'in Kuneytra'da '1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı açıkça çiğneyerek, Suriye topraklarında yeni oldu-bittiler yaratma çabası yeni bir saldırganlıktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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