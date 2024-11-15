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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dış Politika Vurgusu ve Eleştiriler

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin küresel platformlarda daha etkin bir dış politika yürüttüğünü vurguladı. Ana muhalefet liderine yönelik sert eleştirilerde bulundu ve siyasi tartışmalardaki dilin seviyesiz olduğunu ifade etti.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik : "Türkiye dünyanın bütün platformlarında olmayı arzu eden bir dış politika yürütüyor"

"Biz küresel güneyiz diyen ülkeler barış istiyor, tek taraflı dayatmalara karşı çıkıyorlar"

"Dünyada iklim dengesini asıl bozanların hem bütçe hem de sorumluluk açısından öncü olmaları gerekir"

"Bu denetimler konusunda eleştiriler getirilip, hatta maalesef burada namussuzca bir siyasi talimat diyor sayın Özel. Hiç yakışık almayan sözdür"

"Ana muhalefetin genel başkanına yakışmayan bir dildir. Alelade, bayağı kavgada bile kullanılmayacak dildir"

"CHP'nin görüşünü anlamak için minimum 4 yere bakmanız gerekiyor"

ANKARA - AK Parti Sözcü Ömer Çelik, MYK sonrası açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dış Politika Vurgusu ve Eleştiriler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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