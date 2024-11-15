AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dış Politika Vurgusu ve Eleştiriler

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik : "Türkiye dünyanın bütün platformlarında olmayı arzu eden bir dış politika yürütüyor"

"Biz küresel güneyiz diyen ülkeler barış istiyor, tek taraflı dayatmalara karşı çıkıyorlar"

"Dünyada iklim dengesini asıl bozanların hem bütçe hem de sorumluluk açısından öncü olmaları gerekir"

"Bu denetimler konusunda eleştiriler getirilip, hatta maalesef burada namussuzca bir siyasi talimat diyor sayın Özel. Hiç yakışık almayan sözdür"

"Ana muhalefetin genel başkanına yakışmayan bir dildir. Alelade, bayağı kavgada bile kullanılmayacak dildir"

"CHP'nin görüşünü anlamak için minimum 4 yere bakmanız gerekiyor"

ANKARA - AK Parti Sözcü Ömer Çelik, MYK sonrası açıklamalarda bulundu.