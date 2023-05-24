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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da ziyaretlerde bulundu

Politika Haberleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Çelik, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Ceyhan ilçesindeki Büyükmangıt Mahallesi'nde kıraathanede bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra AK Parti Ceyhan İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen açık hava toplantısında vatandaşlara hitap eden Çelik bugüne kadar yaptıkları çalışmaları anlattı.

Çelik, ardından Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde açık hava toplantısına katıldı.

Konuşmasında 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçeceklerini belirten Çelik, "14 Mayıs'ta hangi partiye oy vermiş olursanız olun ama 28 Mayıs'ta büyük Türkiye zaferi için 'Recep Tayyip Erdoğan' diyeceğiz." dedi.

Ömer Çelik, Yüreğir ilçesindeki Kadirliler Derneğine de ziyarette bulundu.

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Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu - Politika

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