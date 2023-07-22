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AK Parti Sözcüsü Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e Yönelik Eylemi Kınadı

Politika Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemi lanetledi ve Danimarka yetkililerinin duyarsızlığını eleştirdi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen eylemi kınadı.

AK Partili Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, " Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz. Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Ömer Çelik Danimarka AK Parti Politika Haberler

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