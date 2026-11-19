AK Parti Sözcüsü Çelik, trafik kazasında ölen Sevim Aydın'a başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Sevim Aydın için taziye mesajı yayımladı. Çelik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Kemalettin Aydın'ın eşi olan Aydın'a rahmet ve ailesine başsağlığı diledi.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yol arkadaşımız, geçmiş dönemler milletvekilimiz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın elim bir trafik kazası neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuştu" dedi.
Ak Parti'li Çelik, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Çok üzgünüz… Yol arkadaşımız, geçmiş dönemler milletvekilimiz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın elim bir trafik kazası neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Prof. Dr. Sevim Aydın'a Allah'tan rahmet; Kemalettin Hocamıza, ailesine, yakınlarına ve tüm yol arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.