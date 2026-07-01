Haberler

AK Parti üye sayısı 11 milyonu aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Yargıtay'ın açıkladığı resmi verilere göre AK Parti'mizin üye sayısı 11 milyon 709 bin 913'e ulaştı"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yargıtay'ın açıkladığı resmi verilere göre, Ak Parti'nin üye sayısının 11 milyon 709 bin 913'e ulaştığını belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi partilerin üye sayısıyla ilgili açıklamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ömer Çelik, paylaşımında, "Milletimize şükranlarımızı sunarız. Aziz milletimizin Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ak Parti'mize duyduğu güven her gün daha çok pekişiyor. Yargıtay'ın açıkladığı resmi verilere göre Ak Parti'mizin üye sayısı 11 milyon 709 bin 913'e ulaştı. Büyük AK Parti ailemize tebrikler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

Daha düne kadar bomba yağdırıyordu! Trump'tan ezber bozan İran sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rutte: Beni uykusuz bırakan en büyük tehdit Rusya

Türk ordusuna övgüler yağdırıp en çok korktuğu ülkeyi açıkladı
Fenerbahçe, Guirassy transferini bu hafta içerisinde bitiriyor

F.Bahçe yıldız ismin uçağını indiriyor
Mbaye Diagne Amedspor'u karıştırdı

Şehirde krallar gibi karşılanıyordu! Diagne Amedspor'u karıştırdı
A Milli Takım'ın Fransa ve İtalya ile oynayacağı maçların stadyumları belli oldu

Fransa ve İtalya ile oynayacağımız dev maçların statları belli oldu
Çocuk travmalarında sandığınızdan çok daha etkili bir yöntem var

Çocuk travmalarında sandığınızdan çok daha etkili bir yöntem var
Türkiye'de bir banka daha el değiştirdi! Yeni sahibi Kazaklar

Türkiye'de bir banka daha satıldı! Bakın yeni sahipleri hangi ülkeden
Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın! Gözü dönmüş saldırgan her yerde aranıyor

Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın