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Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Soykırım şebekesi cinayet işliyor

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'de 30'dan fazla sivili katlettiğini ve sağlık tesislerini hedef aldığını belirterek, Netanyahu'nun amacının Gazze'yi yok etmek olduğunu ve barış planını sabote ettiğini söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor. Bu 'soykırım şebekesi' son olarak Gazze'de 30'dan fazla sivili katletti ve sağlık tesislerini hedef aldı" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'in Gazze'de düzenlediği son saldırıya tepki gösterdi. Çelik paylaşımında, "Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor. Bu 'soykırım şebekesi' son olarak Gazze'de 30'dan fazla sivili katletti ve sağlık tesislerini hedef aldı. Bu saldırılar Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini sağlayacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından yapıldı. Bu bir kere daha Netanyahu şebekesinin barışı hayata geçirecek her adımı düşman gördüğünü gösteriyor. Netanyahu'nun tek amacı Gazze'yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır. Netanyahu, saldırganlığıyla artık barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlemektedir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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