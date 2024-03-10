Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya tepki: Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da katıldığı bir programda, "Netanyahu ve yönetimi, Gazze'de işledikleri insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak isimlerini Hitler, Mussolini ve Stalin'in yanına ekletmişlerdir." sözleri üzerine sosyal medya paylaşımıyla Türkiye ve Erdoğan hakkında eleştirel ifadeler kullanan Netanyahu'ya AK Parti Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

"NETANYAHU'NUN TÜRKİYE ALEYHİNE AÇIKLAMALARI YOK HÜKMÜNDE"

Çelik, paylaşımında " İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullanarak "Masum insanların hayatını topluca hedef alan Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir." dedi.

Küresel vicdanın, Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için oluşturduğu tehdidi lanetlediğinin altını çizen Ömer Çelik, şunları kaydetti:

" İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye, Orta Doğu'da adil ve kalıcı barıştan yanadır, iki devletli çözümü ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni desteklemektedir. İsrail'de iktidarda olan mevcut Netanyahu hükümeti ise en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan ve Filistinlilere yönelik vahşi saldırganlığı dolayısıyla 'soykırım' suçlamalarına muhatap olmuş bir yönetimdir."