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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın sözlerine tepki gösterdi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, bu sözlerin siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi olduğunu belirtti. Çelik, ayrıca bu üslubun Hollandalı Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olmasının CHP'nin sorunu olduğunu ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözlerine tepki göstererek, "Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur. Bu CHP milletvekilinin, Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP'nin sorunudur" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Geert Wilders Tuncay Özkan Milletvekili Ömer Çelik AK Parti İzmir Politika Haberler

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