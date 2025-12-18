AK Parti Sivrihisar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi

Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığının katılımı ile ' Sivrihisar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı' düzenlendi.

Toplantıya AK Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Mehmet Potoğlu ev sahipliği yaptı. AK Parti'nin ilçelere olan bağının istişare kültürü ile güçlendirilmesi üzerine konulan konuşulduğu toplantıya, Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ta katılım gösterdi. Ayrıca Albayrak sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Toplantımıza ev sahipliği yapan Sivrihisar İlçe Başkanımız Mehmet Potoğlu ve tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR