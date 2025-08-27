AK Parti Sivas'ta Yeni Üyeler Kazandırmak için Kapı Kapı Dolaşıyor

Ak Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, "Gelecek vizyonumuz doğrultusunda hane hane, kapı kapı dolaşarak partimize yeni üyeler kazandırıyoruz." dedi.

Aksu, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda sahada yoğun çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, teşkilat mensuplarıyla birlikte Ak Parti'ye yeni üyeler kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

AK Partinin temel felsefesinin milletin taleplerine kulak vermek olduğunu ifade eden Aksu şunları kaydetti:

"Çözüm üreten bir anlayışla çalışıyoruz. Bu doğrultuda kapı kapı dolaşıyor, vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Onlara projelerimizi anlatıyor, AK Parti ailemize davet ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu gerçekleştirmek için güçlü kadrolar ve güçlü bir teşkilat yapısına ihtiyaç var. Biz de bu anlayışla her haneye ulaşmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımız sadece üye kaydıyla sınırlı değil. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek çözüm için ilgili kurumlarla irtibata geçiyoruz. Sivas genelinde teşkilatlanma çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Biz gücümüzü milletten alıyoruz. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşacağız."