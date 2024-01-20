AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel oldu

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren Ak Parti'de Şişli Belediye Başkan Adayı ise Gökhan Yüksel oldu.

GÖKHAN YÜKSEL KİMDİR?

1976 doğumlu olan Gökhan Yüksel, İstanbul Şişli'de dünyaya gelmiştir. Aslen Kastamonulu olan Yüksel, eğitim hayatını İstanbul Bilgi Üniversitesi (İSİS) İngilizce Hazırlık Bölümü, Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü ve Maltepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamlamıştır. İyi derecede İngilizce bilen ve evli iki çocuk babası olan Gökhan Yüksel, siyasete olan üç kuşaklık ailesel geçmişiyle de bilinir. Demokrat Parti'nin 11. Dönem Yassı Ada'da kalmış İstanbul Milletvekili Mahmut Yüksel'in torunudur.

SİYASET VE STK KARİYERİ

2013 yılından itibaren Ak Parti'nin hizmet kervanına katılan Gökhan Yüksel, sırasıyla İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 5. ve 6. Mali ve İdari İşler Birim Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2019 yerel seçimlerinde İlçe Belediye Meclis Üyeliği görevini üstlendikten sonra, 7. Dönem İlçe Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Kastamonu Dayanışma Derneği (KASDER) Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Yüksel, 1997 yılında kurulan aile şirketi Yüksel Mimarlık Ltd. Şti'nin sahibi ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, spor hayatında da aktif olarak yer alarak Kuştepe Spor Kulübü Tüm yaş grupları takım kaptanlığı, Ümit Milli Futbol Takım Aday Kadrosu'nda bulunma, Anadoluhisarı Spor Kulübü, TFF 2. Lig takımlarından Çıksalın Spor Kulübü ve İGDAŞ Spor Kulübü'nde futbol geçmişi bulunmaktadır.

Gökhan Yüksel Ak Parti tarafından 2024 Mahalli İdareler Seçiminde Şişli Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir.